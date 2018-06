A polícia do Luxemburgo recorda que a marcha atrás e a inversão do sentido de marcha são duas manobras proibidas nas autoestradas do país.

Polícia: Marcha atrás e inversão de marcha proibidas na autoestrada

O ‘puxão de orelhas’ das autoridades surge na sequência de alguns episódios insólitos registados na autoestrada A3, onde o tráfego foi interrompido esta segunda-feira após chuvas torrenciais, que inundaram aquela acessibilidade numa extensão de 200 metros.

“Alguns automobilistas ficaram presos mais de 3 horas na estrada. Subsequentemente, muitos condutores decidiram abandonar a rodovia de forma independente, um ato inadmissível porque é estritamente proibido fazer inversão do sentido de marcha ou marcha atrás numa autoestrada”, alertou hoje a polícia na sua página na rede social Facebook.

“Mas acima de tudo, porque tais manobras representam um perigo para todos os outros condutores”, acrescentaram as autoridades.

A polícia lamenta ainda que não tenha sido deixado qualquer corredor de segurança, como insistentemente é solicitado pelas autoridades em caso de engarrafamento.

“Felizmente, nenhum incidente ocorreu após essas manobras”, cometa a polícia.

Na publicação feita no Facebook, a polícia recorda ainda as sanções previstas no Código da Estrada. Segundo o Artigo 156.º-13.º, o incumprimento da proibição de fazer inversão do sentido de marcha ou marcha atrás numa autoestrada é penalizado com uma coima de 145 euros e a perda de 2 pontos na carta de condução.

Já o Artigo 156.º-16.º, refere que não facilitar a formação de um corredor de segurança para a passagem de veículos em serviço urgente ou de intervenção em caso de acidente em caso de engarrafamento é sancionado igualmente com 145 euros de multa e a perda de 2 pontos na carta de condução.

