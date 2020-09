Polícia luxemburguesa vai acompanhar o regresso às aulas

Apesar da pandemia, não foi esquecida a segurança rodoviária dos alunos que, a partir da próxima terça-feira, 15 de setembro, voltam à escola.

O arranque do novo ano letivo, a partir do próximo dia 15 de setembro, vai ser acompanhado de perto pela polícia luxemburguesa.

Este ano, a campanha nacional de segurança rodoviária de regresso às aulas, #SecherRentree, tem como pano de fundo as restrições e adaptações impostas pelas pandemia, mas os esforços dos agentes mantêm-se em garantir a segurança das crianças no seu caminho para a escola.

"A partir de terça-feira, 15 de Setembro, a polícia marcará uma maior presença nas proximidades das escolas e estará à disposição dos professores e dos pais", refere o comunicado da instituição enviado às redações.

Serão efetuados controlos, pelos agentes, em especial para limitar a velocidade junto às escolas e no caminho até aos estabelecimentos de ensino, assim como para evitar eventuais problemas de estacionamento, serão particularmente visados.

Infrações, como a não utilização do cinto de segurança, ou a utilização de um sistema de imobilização inadequado, ou falar telemóvel durante a condução, também estarão na mira da polícia neste início do ano escolar.

"A polícia efectuará controlos repressivos e preventivos nas localidades e ao redor das escolas. A fim de chamar a atenção dos motoristas para o início do ano lectivo, vários veículos serão equipados com um autocolante 'Atenção de Volta à Escola' no vidro traseiro", refere o mesmo comunicado.

A polícia deixa também alguns conselhos aos pais, em matéria de prevenção rodoviária, que podem ser especialmente úteis para quem tenha filhos a estrear-se este ano em ambiente escolar. Percorrer o caminho até à escola várias vezes com as criança chamando-lhes a atenção para potenciais perigos, escolher a rota mais segura, em vez da mais curta, dar o exemplo, obedecendo ao Código da Estrada.

Ensinar os filhos a atravessar a rua com atenção, vesti-los com cores claras e visíveis, colocar-lhes braçadeiras, coletes de segurança ou tiras reflectoras na roupa e mochila escolar.

Para os pais que transportem os seus filhos atrás na bicicleta, a polícia do Grão-Ducado recomenda a utilizarem uma bandeira para o tornar mais visível, sobretudo para veículos mais altos, como ou camiões. O uso de capacete também é indispensável.

Os automobilistas também são aconselhados pela polícia a prestarem especial atenção e a moderar a velocidade quando circulam nos trajetos ou imediações dos estabelecimentos escolares, alertando para o facto de as crianças pequenas, serem menos visíveis devido ao seu tamanho e ainda "não estarem familiarizadas com os perigos do trânsito e poderem também estar nervosas com o início das aulas".

A polícia luxemburguesa disponibiliza um folheto (alemão e francês) com várias mensagens chave de prevenção e criou um livro de colorir para crianças, subordinado ao tema da segurança rodoviária.

