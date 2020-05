Uma operação policial realizada, ontem, interrogou 637 condutores que queriam entrar no Luxemburgo.

Polícia luxemburguesa multa 37 condutores que queriam vir ao Luxemburgo abastecer

Redação Uma operação policial realizada, ontem, interrogou 637 condutores que queriam entrar no Luxemburgo.

No sábado, teve lugar uma operação de controlo rodoviário na A31 em direcção ao Luxemburgo. No total, foram parados 637 condutores.

Ao todo 37 foram multados. Estes condutores não tinham razões aceitáveis para atravessar a fronteira. Segundo o Le Républicain Lorrain, todos eles queriam comprar cigarros e abastecer-se de combustível no Luxemburgo.

No fim-de-semana passado, também se tinha realizado uma operação policial semelhante, que resultou em 81 multas para 1.200 pessoas controladas. "A operação que realizámos na semana passada compensou: globalmente, tivemos de lidar com metade do número de pessoas na estrada, no mesmo local. Vamos permanecer vigilantes até ao fim do confinamento", disse o Comissário Bordereau ao diário Moselle.

Notre objectif étant d'assurer votre #sécurité au quotidien, nous sommes plus que jamais #mobilisés sur le terrain pour faire respecter les mesures de confinement. ⚠️Les infractions réitérées à la réglementation sont potentiellement des #délits, passibles d'une peine de #prison. pic.twitter.com/RMAFjqklOP — Police nationale 57 (@PoliceNat57) May 2, 2020





