Polícia luxemburguesa fiscaliza utilização de telemóveis ao volante

"Se conduzir não beba" é um slogan que todos conhecem. Nos dias de hoje, há outra regra de ouro: se conduzir não use o telemóvel. A polícia vai andar na estrada, atenta aos condutores ao telemóvel.

Na próxima semana, a polícia vai estar particularmente atenta aos condutores que utilizem telemóveis na estrada. Entre dia 24 e 30 de junho decorre a campanha nacional de segurança rodiviária “Distração ao volante”. As autoridades vão também fiscalizar os documentos de bordo.

O objetivo da campanha é alertar para os perigos da utilização do telemóvel na estrada, uma das causas principais da distração ao volante e um dos principais riscos para a segurança rodoviária. Em comunicado, a polícia explica que, além das chamadas de voz, o envio de mensagens, a utilização de redes sociais e aplicações através de dispositivos móveis contribuem cada vez mais para a distração ao volante.

A utilização de um equipamento telefónico ou de um aparelho com um ecrã pode valer uma multa que varia entre os 24 euros e os 145 euros e pode custar pontos na carta de condução. O valor depende da infração. A título de exemplo, a utilização de um dispositivo que não permita ao condutor manter as duas mãos no volante do veículo em andamento pode custar 145 euros e menos dois pontos na carta de condução.



No seu site, a polícia relembra alguns dos riscos: