Polícia luxemburguesa desmantela cinco gangues traficantes de droga

Foram presos 14 suspeitos que atuavam em diversas regiões do Luxemburgo e comercializavam cocaína, heroína e cannabis.

A polícia luxemburguesa prendeu 14 traficantes de droga no mês de julho, pertencentes a cinco gangues de tráfico de droga que operavam independentemente uns dos outros.

A notícia avançada pela RTL conta que a polícia terá revistado vários apartamentos e carros na sequência das detenções e apreendeu drogas, dinheiro, e veículos. As unidades especiais da polícia prestaram auxílio durante as operações.

A polícia luxemburguesa juntou esforços com as autoridades franceses e belgas numa cooperação que permitiu revistar apartamentos fora do Luxemburgo.

O chefe de um dos gangues foi preso na Bélgica. O homem não era um estranho das autoridades, uma vez que já havia liderado uma operação de tráfico de droga em grande escala no seu país natal. A polícia belga extraditou o chefe do gangue para o Luxemburgo, onde foi colocado sob custódia juntamente com os outros suspeitos.



