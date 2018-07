Polícia luxemburguesa adquire dois novos helicópteros

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, responde à polémica com o slogan do DP para as legislativas. A também presidente do partido defende que “Zukunft op Lëtzebuergesch” (“O futuro em luxemburguês”) não se refere ao idioma, mas a uma sociedade que respeita as tradições de todos, da Schueberfouer à peregrinação a Wiltz.