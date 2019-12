Esta sexta-feira, 13, o Ministro da Segurança Interna anunciou os 22 artigos deontológicos que irão reger a conduta da polícia no Luxemburgo, a partir de 2020.

Polícia luxemburguesa adota Código Deontológico

Com a implementação deste Código Deontológico, a polícia grão-ducal passa a ter regras mais claras para o exercício da profissão, nomeadamente no que concerne a proteção de denunciantes, o uso da força, armas ou quaisquer outros meios de coerção.



No Luxemburgo, a população e policia têm aparentemente uma relação de confiança. Em 2018, segundo um estudo do Statec, 87% das pessoas confiava nos agentes da autoridade.

No entanto, o relatório que a Inspecção-Geral da Polícia entregou no início de dezembro sugeria a necessidade de uniformização as regras de conduta. A Inspecção Geral examinou fez 13 recomendações, sobretudo, em relação à proteção dos dados internos.

Vincent Fally, Vice-Inspetor-Geral, responsável pela auditoria, garantiu que uma das principais tarefas da polícia agora é "estabelecer um método para verificar constantemente a qualidade dos dados inseridos nos arquivos".

Em relação ao uso de informação pessoal, o Código afirma: "Os agentes policiais respeitam e protegem a privacidade. Como tal, devem cumprir as leis e regulamentos nacionais e internacionais que regem o processamento de dados pessoais." Um próximo acto legislativo irá em breve clarificar ainda mais os limites a respeitar.

No Artigo 17, é mencionado o uso da força, armas e meios de coerção, referindo que "isto deve ser feito proporcionalmente e dentro dos limites do que é absolutamente necessário", para evitar a violência desnecessária.



Artigo 21

A maior novidade incorporada neste Código é o Artigo 21, que diz respeito à protecção do denunciante ou chamado lançador de alerta. O Ministro da Segurança Interna, François Bausch, insiste nessa necessidade: "É uma questão de garantir estritamente a protecção de uma pessoa ou agente que faça uma descoberta sobre uma questão interna." A pressão hierárquica, a inclusão na lista negra ou qualquer outra exclusão seriam então severamente punidas.

Segundo o Ministério da Segurança Interna, os militares serão os próximos a ter um Código Deontológico.

Segurança no Luxemburgo

Apesar de o Luxemburgo ser considerado um dos países mais seguros do mundo, é no entanto o sétimo país da União Europeia onde há mais assaltos. Por cada 100.000 habitantes, há 77 roubos, segundo dados do Eurostat divulgados em outubro deste ano.

O Grão-Ducado não é imune aos pequenos crimes. Só no mês de novembro, foram denunciados vários episódios de agressão: na cidade do Luxemburgo, uma mulher que fazia jogging no Parque Vallée de la Pétrusse foi agredida no rosto e obrigada a dar o telemóvel, depois de ter sido ameaçada com uma arma branca.

Fora da capital, em Diekirch, uma mulher foi assaltada por três mulheres e, em Esch-sur-Alzette, outra vítima também do sexo feminino foi ameaçada por três homens que lhe levaram dinheiro e o telemóvel.









