Polícia lança apelo a testemunhas após rixa num café em Pétange

No domingo à noite, por volta das 21:00, ocorreu uma rixa num café da “place do Marché”, em Pétange, que feriu pelo menos duas pessoas.

As autoridades policiais lançam agora um apelo a testemunhas.

Os agentes foram chamadas ao local, tendo recebido a informação de que uma pessoa teria sido ferida com uma arma branca.

Quando chegaram ao café, os policiais depararam-se com duas pessoas feridas.

O comunicado da polícia revela que os dois feridos "levaram algumas facadas". As duas vítimas foram transportadas para o hospital após terem recebido os primeiros socorros ainda no local da rixa.

Nesta sexta-feira, a polícia lança um apelo a testemunhas. As autoridades andam à procura de uma viatura de cor antracite (cinzento escuro) da marca Volkswagen Touareg.

Segundo os primeiros elementos do inquérito, três a quatro pessoas envolvidas nessa rixa fugiram a bordo desse carro. As autoridades não descartam que as placas de identificação sejam estrangeiras.Qualquer vídeo, fotografia ou informação deve ser comunicada à polícia através do 113.



