Pelo menos doze pessoas tiveram de ser assistidas na comuna de Ell, algumas "fortemente intoxicadas". Polícia já recebeu duas queixas.

Comuna de Ell

Polícia investiga suspeita de pessoas drogadas em festa de Halloween

Tiago RODRIGUES Pelo menos doze pessoas tiveram de ser assistidas na comuna de Ell, algumas "fortemente intoxicadas". Polícia já recebeu duas queixas.

Pelo menos doze pessoas tiveram de ser assistidas depois de se sentirem mal durante uma festa de Halloween na comuna de Ell, na noite de segunda-feira. De acordo com a polícia, algumas delas estavam "fortemente intoxicadas". Já foram apresentadas duas queixas às autoridades.

Nessa noite, foram relatadas "várias altercações entre os convidados" da festa. "Uma dúzia de pessoas apresentou-se aos serviços de emergência no local. As verificações iniciais já foram efetuadas. Até ao momento, foram apresentadas duas queixas aos nossos serviços", esclareceu a porta-voz da polícia grã-ducal ao Contacto. A CGDIS também esteve no local.

As autoridades estão a investigar para "estabelecer as circunstâncias exatas e determinar porque é que algumas pessoas não estavam bem durante a noite".

A polícia apela a qualquer pessoa que "tenha notado algo suspeito ou que tenha alguma pista" a apresentar-se numa esquadra.

"Nunca tirem os olhos das bebidas"

Uma das principais suspeitas é de que as vítimas tenham sido drogadas através de substâncias colocadas nas suas bebidas por desconhecidos. As autoridades deixam o alerta: "Em geral e como sempre, aconselhamos as pessoas que frequentam as festas a estar vigilantes e a nunca tirar os olhos das suas bebidas, a pedir e a tomar as suas próprias bebidas e a não aceitar bebidas abertas de outros".

A polícia nota ainda que as pessoas devem estar de olhos nos amigos e ajudá-los se "se comportarem de forma anormal". "Se as pessoas sentirem que lhes foram dados narcóticos ou outras substâncias, é importante que informem rapidamente a polícia. Algumas substâncias têm uma vida extremamente curta e podem desaparecer após algumas horas no sangue ou na urina, tornando-as mais difíceis de provar mais tarde", explica a porta-voz.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.