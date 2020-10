Um contentor a arder queimou parte da fachada da escola básica. As autoridades não descartam a hipótese de um crime premeditado.

Polícia investiga "fogo posto" na escola de Lenningen

O incêndio que deflagrou na noite desta sexta-feira, por volta das 23h20, à porta da escola básica de Lenningen, na fronteira com a Alemanha, pode não ter sido acidental.

A hipótese foi avançada pela polícia grã-ducal que não só abriu um inquérito como lançou um apelo a eventuais testemunhas.

Segundo as autoridades, as chamas terão deflagrado num caixote do lixo e rapidamente se alastraram, danificando a fachada do edifício. Qualquer pessoa que possa ter informações sobre o incidente deve contatar a esquadra de Grevenmacher através do 244 70 1000 ou via 113.

Já na quinta-feira, um potencial "ataque incendiário" destruiu seis carros num estacionamento em Beggen, na capital. Embora continuem a investigar, as autoridades ainda não identificaram o possível autor do crime.





