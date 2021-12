As autoridades registaram todas as violações decorridas ontem durante o protesto de duas mil pessoas na capital do Luxemburgo. Ministro Henri Kox fala numa “radicalização” que está “a semear o medo” e tem de ser combatida.

Luxemburgo 3 2 min.

Tumultos na capital

Polícia investiga autores de distúrbios violentos na manifestação

Redação As autoridades registaram todas as violações decorridas ontem durante o protesto de duas mil pessoas na capital do Luxemburgo. Ministro Henri Kox fala numa “radicalização” que está “a semear o medo” e tem de ser combatida.

Não houve nenhum ferido durante os vários confrontos ocorridos ontem na manifestação contra as medidas de contenção da pandemia, houve danos materiais e todas as violações à segurança que aconteceram estão registadas pela polícias e vão investigadas.

A promessa foi feita pelo Ministro da Segurança Interna, Henri Kox, numa conferência de imprensa surpresa, nesta manhã de domingo, em que estiveram também presentes o Diretor Geral da Polícia, Philippe Schrantz e o Diretor das Operações Policiais, Thierry Fehr. O objetivo foi fazer o ponto de situação e anunciar que novas medidas irão ser tomadas para que no futuro não se repitam tais incidentes em manifestações.

Henri Kox assumiu que, no Luxemburgo, os protestos têm sido pacíficos, mas que este realizado ontem já suscitara receios. Ao ponto de preverem novos incidentes junto à casa do primeiro-ministro e da ministra da Família, Corine Cahen, razão pela qual as residências dos dois governantes estavam ontem vazias e os políticos colocados “em segurança”, precisou o ministro citado pelo Luxemburger Wort.

O governante começou por sublinhar “que vivemos num Estado constitucional que concede liberdades a todos os cidadãos, as quais estão também previstas na Constituição. No entanto, foi ultrapassada um limite e não podemos tolerar que tal aconteça”.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Zum Abschluss der Demonstration versammelten sich die Protestierer vor der Chamber. Foto: Christophe Olinger

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Zum Abschluss der Demonstration versammelten sich die Protestierer vor der Chamber. Foto: Christophe Olinger Marc Wilwert / Luxemburger Wort Foto: Christophe Olinger

Gerar o medo

Durante a tarde de ontem, os opositores às medidas anti-covid invadiram vários mercados de Natal, contornando as regras de acesso. "É inaceitável que tal medo seja gerado", vincou o ministro.

Duas mil pessoas saíram à rua em protesto contra as medidas anti-covid Os manifestantes percorreram as ruas da capital do Luxemburgo, partindo do Glacis e protestando contra as novas restrições anunciadas pelo Governo, como o CovidCheck. Houve alguns distúrbios. Veja as imagens.

As autoridades estão a analisar e recolher informações sobre os manifestantes mais violentos e, se terão vindo de fora, ou se têm influências de uns grupos mais extremistas do estrangeiro. Isso ainda não está claro, admitiu o governante, citado pelo L'Essentiel.

"Temos de enfrentar isto juntos. Temos de combater esta radicalização. Por conseguinte, a polícia fará tudo para a travar", foi prometido na conferência de imprensa.

Opositores radicalizados?

"Temos informações de que também estiveram presentes manifestantes do estrangeiro. Ainda não podemos dizer de onde vieram estes participantes. As investigações estão em curso", precisaram. "As ações de alguns dos manifestantes são inaceitáveis” e “as pessoas têm sido assediadas e assustadas", o que para Henri Kox é “intolerável”. E adiantou: "Não vivemos num país sem lei. A proteção do cidadão tem prioridade máxima".



Manifestantes atiraram ovos contra residência de Bettel Sábado à noite os opositores das medidas covid voltaram a juntar-se em frente à casa do primeiro-ministro pedindo a sua demissão e danificando a fachada da residência e um automóvel estacionado.

"Queremos estar melhor preparados no futuro, e por isso, foram encomendadas mais investigações” sobre a manifestação de ontem para planear melhor futuros protestos, adiantou ainda o ministro da Segurança Interna.



A crise sanitária representa “um momento difícil” e só com a vacinação pode ser travado, realçaram os presentes na conferência. “Temos de chegar às pessoas que ainda estão dispostas a ser vacinadas”, declarou o ministro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.