Polícia interrompe festa ilegal em Strassen

No local, estavam 20 viaturas e 28 pessoas que foram multadas.

A polícia interveio em Strassen para interromper uma festa ilegal na noite de sábado para domingo. Depois de ter conhecimento que se preparava uma festa, duas patrulhas foram enviadas para o local.

Quando chegaram, de acordo com a RTL, depararam-se com cerca de 20 veículos estacionados ilegalmente no limite de uma reserva natural e, minutos mais tarde, os agentes localizaram os participantes da festa dentro da área protegida.

O relatório policial refere que foram emitidas 28 multas de 145 euros no local e que os infratores foram convidados a abandonar a área. Foram também preenchidos autos para punir os proprietários dos carros que estavam estacionados ilegalmente.

