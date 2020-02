Veja quais são os locais selecionados.

Polícia instala radares móveis de velocidade este sábado

A polícia anunciou a instalação de radares móveis, este sábado, para controlar a velocidade nas estradas do Luxemburgo.

A informação, divulgada pelas próprias autoridades, visa dissuadir os automobilistas de comportamentos desadequados e potencialmente perigosos, durante a condução.

Assim, e depois de na parte da manhã ter sido instalado um radar na Rue d'Esh, em Belvaux, a partir da tarde, há radares na N19, em Bettendorf, e à noite na Rue de 'Hesperange, em Itzig, e na Route de Luxemburgo, em Roost (Bissen), detalha o L'Essentiel.

Apesar da divulgação dos locais dos radares, a informação não exclui possíveis operações de trânsito da polícia a qualquer momento e em qualquer lugar, sem aviso prévio.

Mulher ferida com gravidade na sexta-feira

Ainda em matéria de trânsito, esta sexta-feira à tarde uma mulher sofreu ferimentos graves num braço na sequência de um acidente, na CR310, entre Rambrouch e Bigonville, revelou hoje a polícia.

Segundo refere a RTL, as primeiros indícios indicam que a vítima se terá despistado, saído da estrada e a viatura capotado, mas até ao momento desconhecem-se as causas do despiste.