Polícia grã-ducal vai recrutar mais agentes

Susy MARTINS A polícia grã-ducal emprega atualmente 2.400 pessoas e tenciona recrutar mais 847 nos próximos três anos. Serão 607 novos agentes da polícia e 240 civis, o que corresponde a um aumento de 35% dos efetivos da polícia.

Os números foram apresentados na segunda-feira pelo novo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, que substituiu François Bausch a partir da semana passada.

A intenção já estava nos planos do antigo ministro. O recrutamento de novos agentes não só terá impacto no orçamento dedicado à remuneração destes funcionários públicos como também no orçamento dedicado ao equipamento, como, por exemplo, armas e vestuário. Além disto, o orçamento para 2020 destina ainda 900 mil euros para formações específicas nos serviços da Polícia Judiciária e das unidades especiais.

Os primeiros reforços deverão chegar na primavera 2022, sendo que o ministro anunciou que as formações neste setor também vão ser alteradas. Os estágios dos agentes da polícia passarão por exemplo de três para dois anos. O primeiro ano será dedicado à formação teórica e prática.

Atualmente, apenas 14% dos agentes são mulheres. Uma situação que Henri Kox gostaria de ver alterada, tendo lançado uma campanha de sensibilização para o recrutamento de mulheres.

