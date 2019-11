O Governo decidiu expandir as instalações da sede da polícia em Kalchesbréck, na comuna da Sandweiler, onde tem os seus principais serviços.

Polícia grã-ducal vai expandir as instalações

Susy TEIXEIRA MARTINS O Governo decidiu expandir as instalações da sede da polícia em Kalchesbréck, na comuna da Sandweiler, onde tem os seus principais serviços.

O Estado vai adquirir o prédio adjacente à atual sede. O investimento de 108 milhões de euros já teve o aval dos deputados da Comissão das Finanças e deve ir a votos em plenário até ao final do ano. O aval do Parlamento é necessário cada vez que o Estado tenha de investir mais de 40 milhões de euros em projetos de infraestrutura.

A sede da polícia está a funcionar em Kalchesbréck desde 2015, num prédio construído em 2009. O mesmo ano de construção do prédio, de 14.500 metros quadrados, que o Governo pretende agora adquirir, até porque os dois imóveis estão ligados por uma passagem subterrânea.

O edifício deverá, no futuro, albergar o novo laboratório da polícia, para além de escritórios e de arquivos. O prédio irá, naturalmente, beneficiar de trabalhos de remodelação adaptados aos padrões de segurança inerentes às forças da ordem.

Tendo em conta os constantes aumentos dos preços praticados no mercado imobiliário, a reunião desta segunda-feira da comissão parlamentar das Finanças serviu ainda para os deputados debaterem a melhor forma de o Estado adquirir novas infraestruturas para escritórios.

Foram retidas duas pistas de reflexão. A primeira é que o Estado construa mais por conta própria e nos seus terrenos. E, a segunda ideia passa pela deslocalização de algumas administrações públicas para outras regiões do país, sem ser a cidade do Luxemburgo e arredores. A descentralização administrativa seria benéfica neste contexto, uma vez que os preços do imobiliário são mais acessíveis fora do centro do país.