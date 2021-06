Os agentes emitiram 4.800 multas e reportaram às autoridades competentes 460 infrações às 'regras covid'.

Polícia grã-ducal fez mais de 17 mil 'controlos covid' em 2020

Henrique DE BURGO Os agentes emitiram 4.800 multas e reportaram às autoridades competentes 460 infrações às 'regras covid'.

A pandemia obrigou os agentes da polícia grã-ducal a novas tarefas para ajudar a conter a propagação do vírus.

Segundo os dados divulgados no recente relatório anual de 2020, os agentes foram mobilizados a participar em 17.400 'controlos covid' entre 16 de março e 31 de dezembro do ano passado.

Do total, os agentes emitiram 4.800 multas e reportaram às autoridades competentes 460 infrações às 'regras covid'.

Entre o início da aplicação do recolher obrigatório, a 30 de outubro, e o final de 2020, houve uma média semanal de 320 fiscalizações às 'regras covid', uma média de 190 multas e cerca de 17 casos reportados às autoridades por semana. Sem referência a casos específicos, sabe-se, no entanto, que a maioria das infrações referem-se ao incumprimento do recolher obrigatório.

Em 2020, foram também emitidas cerca de 2.950 multas relacionadas com o uso de telemóveis e outros dispositivos durante a condução.



Além do uso do telemóvel, a distração ao volante pode ser causada pelo acendimento de cigarros ou manipulação de instrumentos de bordo ou de sistema de navegação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.