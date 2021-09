A polícia grã-ducal e o Ministério da Educação começaram a distribuir os mais de sete mil coletes refletores a todos os alunos do ciclo 2.1. do ensino primário.

Segurança

Polícia grã-ducal distribui coletes de segurança nas escolas primárias

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal e o Ministério da Educação começaram a distribuir os mais de sete mil coletes refletores a todos os alunos do ciclo 2.1. do ensino primário.

A medida é uma das iniciativas das autoridades para o início do ano letivo e visa sensibilizar os mais pequenos sobre os perigos no caminho para a escola.

A polícia lembra num comunicado que as crianças são os usuários mais vulneráveis da via pública, pela sua menor estatura, falta de experiência na estrada e pela frequente distração no caminho para a escola.

Além disso, o percurso 'casa - escola' é feito na maior parte das vezes nos períodos mais sombrios do dia, ou seja, no início da manhã ou no final da tarde. Estas são algumas das razões na origem desta iniciativa de distribuição de coletes refletores aos alunos do ciclo 2.1, que tem como objetivos aumentar a visibilidade dos mais pequenos e sensibilizá-los para a problemática da segurança rodoviária.

