Polícia ferido em desacatos na Gare

O Ministério Público já abriu um inquérito por rebelião e espancamento, depois um grupo ter atacado elementos da polícia grã-ducal.

Com ferimentos ligeiros, o agente da polícia grã-ducal não corre risco de vida, depois de ter sido atacado por um grupo de "desordeiros" nas imediações da estação central da capital.

O incidente aconteceu sexta-feira à tarde, por volta da 15 horas, mas só na manhã deste sábado foi incluído no boletim diário que a polícia luxemburguesa envia às redações. A versão das autoridades é que a patrulha chegou ao local depois de ter sido alertada para um grupo de pessoas que se comportavam de forma agressiva. Assim que se aperceberam da presença policial, os indivíduos cujas idades não foram reveladas fugiram.

No fim da perseguição uma pessoa acabou detida. Enquanto isso um novo elemento juntou-se aos "beligrantes". Com os ânimos exaltados, houve confrontos entre as autoridades e os elementos deste grupo.

Entretanto, com apenas um detido, o Ministério Público já abriu um inquérito por desacato e agressão a funcionário policial.

