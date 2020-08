A polícia grã-ducal fez na última semana cerca de 30 fiscalizações por dia aos estabelecimentos, no âmbito da atual lei sobre o combate à pandemia.

Polícia faz 30 fiscalizações às regras covid por dia

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal fez na última semana cerca de 30 fiscalizações por dia aos estabelecimentos, no âmbito da atual lei sobre o combate à pandemia.

De acordo com o novo balanço semanal divulgado, esta terça-feira, as fiscalizações foram feitas em todo o país, de 27 de julho a 3 de agosto.

Sem especificar quantas multas foram emitidas na última semana, as autoridades policiais referem apenas que as multas em causa devem-se a "incumprimentos isolados em restaurantes, cafés e bares que não respeitaram o horário de encerramento obrigatório" e a "outras violações por parte dos estabelecimentos ou dos clientes contra as regras covid-19".

Recorde-se que as infrações cometidas pelos estabelecimentos são sancionadas com uma multa administrativa até 4.000 euros. Em caso de reincidência, a multa é aumentada para o dobro e se o proprietário não acatar as regras, o estabelecimento pode ser encerrado. Os clientes podem ser também multados até 250 euros.

Quem não respeitar o isolamento ou a quarentena arrisca uma multa que pode ir até 500 euros, enquanto quem for apanhado sem máscara nos locais ou em situações em que o uso é obrigatório, poderá receber uma multa de 145 euros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.