Polícia faz 15 fiscalizações por dia às regras covid

A polícia grã-ducal fez na última semana, de 31 de agosto a 6 de setembro, uma média de 15 fiscalizações por dia aos cafés, bares e restaurantes, no âmbito da atual lei sobre o combate à pandemia.

Segundo o novo balanço semanal divulgado, esta terça-feira, os agentes emitiram 14 multas a estabelecimentos e pessoas que não cumpriram os regulamentos de higiene e segurança em vigor.



Três dessas multas dizem respeito ao não encerramento obrigatório de cafés, bares ou restaurantes, a partir da meia-noite.



Num desses casos, foi reportado no dia 5 de setembro, um grande número de clientes que dançavam num espaço confinado sem proteção bocal e nasal, num estabelecimento em Kirchberg, refere a polícia em comunicado.



Recorde-se que as infrações cometidas pelos estabelecimentos são sancionadas com uma multa administrativa até 4.000 euros. Em caso de reincidência, a multa é aumentada para o dobro e se o proprietário não acatar as regras, o estabelecimento pode ser encerrado. Os clientes podem ser também multados até 250 euros.



Quem não respeitar o isolamento ou a quarentena arrisca uma multa que pode ir até 500 euros, enquanto quem for apanhado sem máscara nos locais ou em situações em que o uso é obrigatório, poderá receber uma multa de 145 euros.



Atirar uma máscara para o chão dá também direito a multa: 49 euros.



