A polícia grã-ducal emitiu 730 multas por violação do recolher obrigatório, até 23 de novembro. O número foi revelado esta quarta-feira pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Goergen, do Partido Pirata.

Polícia emitiu 730 multas por violação do recolher obrigatório

O recolher obrigatório está em vigor desde final de outubro e estipula que ninguém pode circular na via pública, das 23h às 6h, sem justificativo viável, como deslocações para o local de trabalho, ou em caso de urgência médica.

Segundo o ministro, quem for detido por uma patrulha policial em violação do recolher obrigatório é obrigado a ceder à polícia dados pessoais como nome, data e local de nascimento e morada. Estes dados, assim como a data e o local da infração e o valor da multa serão apagados dos registos um mês após o pagamento da multa.



