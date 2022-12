Roubo aconteceu a 3 de novembro no parque do Casino 2000, em Mondorf-les-Bains. Polícia faz apelo a testemunhas.

Polícia divulga fotografias de suspeitos que assaltaram carro junto ao casino

Tiago RODRIGUES Dois homens roubaram vários artigos de um carro estacionado no parque do Casino 2000, em Mondorf-les-Bains. Polícia faz apelo a testemunhas.

A polícia grã-ducal divulgou esta quinta-feira as fotografias de dois homens suspeitos de terem roubado vários artigos de um carro estacionado no parque do Casino 2000, em Mondorf-les-Bains, no dia 3 de novembro.

Naquela tarde, por volta das 16h13, os homens, que ainda não foram identificados, roubaram um computador da Apple, AirPods e um casaco de um veículo.

As autoridades revelam agora as fotografias dos dois homens, notando que "poderão ser da zona fronteiriça francesa".

A polícia pede que qualquer informação útil sobre as pessoas fotografadas seja encaminhada para a esquadra de polícia de Remich/Mondorf por telefone - (+352) 244 77 1000 - ou pelo email: police.remichmondorf@police.etat.lu.

