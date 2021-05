Polícia dispersou cerca de 200 pessoas que se juntaram no parque. Falta de cumprimento das normas sanitárias, mas também queixas de agressões e roubos.

Polícia dispersa ajuntamento em Kinnekswiss

A polícia luxemburguesa voltou a dispersar um grande ajuntamento de pessoas, esta quarta-feira, à noite, no Parque de Kinnekswiss.

Vários grupos aproveitaram a véspera do Feriado da Ascensão, esta quinta-feira, para se juntarem, uma tendência que se tem repetido aos fins de semana e que tem levado a intervenções da polícia para dispersar os ajuntamentos, como aconteceu ontem.

Segundo a edição francesa do Wort, quase 70 agentes da polícia foram destacados para dispersar as cerca de 200 pessoas que se juntaram no parque, esta quarta-feira, numa ação maior e mais musculada, por parte das autoridades.

O dispositivo policial, que incluiu ainda um helicóptero a sobrevoar a zona, refere o jornal, foi superior do que nas situações anteriores, mas justificado pelas autoridades pela necessidade do cumprimento das regras sanitárias e também devido a relatos de confrontos físicos e roubos violentos.

Ao Luxemburguer Wort, um porta-voz da polícia afirmou que a tolerância das autoridades tinha atingido o limite e que os agentes estariam mais ativos na resolução das tensões cada vez mais frequentes no local.

Apesar da repressão mais severa da polícia e de um indivíduo ter sido levado sob custódia, suspeito de estar ligado aos roubos, não houve feridos graves nas altercações.

