Polícia deteve um dos assaltantes de Bonnevoie

A polícia deteve um dos assaltantes de um prédio em Bonnevoie (rue Tony Dutreux), mas os outros dois continuam a monte, prosseguindo as operações para os localizar. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, um dos assaltantes foi preso ainda ontem, após operação de perseguição em que foram também recuperados vários objetos furtados.

Ontem, por volta das 21:00, a polícia fez saber, através da sua conta na rede social Twitter, que estava em curso uma operação para encontrar os três homens suspeitos de terem tentado assaltar um prédio em Bonnevoie, por volta das 19:45.

Os três suspeitos fugiram a bordo de um Mercedes preto, em direção a Kirchberg, onde provocaram um acidente. O acidente não os deteve e, segundo as autoridades, os três terão fugido a pé.

Foi nesse momento que a polícia lançou uma caça ao homem, recomendando à população que não desse boleia a pessoas suspeitas nos arredores de Kirchberg.

Por volta das 22:00, as forças de segurança divulgaram novas informações, segundo as quais os suspeitos se encontrariam nos bairros de Neudorf/Cents, sendo que as buscas iriam decorrer nessa zona.



#Update- Selon les recherches, suspects actuellement dans quartiers #Neudorf/Cents. Patrouilles de police et les maîtres-chiens fouillent intensément les quartiers.

Signalez toutes personnes suspectes sur le territoire de la VdL à l’appel d’urgence de la police 113 ... — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 20, 2018

Susy Martins



