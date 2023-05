O homem terá dito a várias pessoas na estação que tinha colocado uma bomba no local, razão pela qual foi evacuada e os comboios suspensos. Foi falso alarme.

Falso alarme

Polícia deteve suspeito de ameaça de bomba da Gare

Redação O homem terá dito a várias pessoas na estação que tinha colocado uma bomba no local, razão pela qual foi evacuada e os comboios suspensos. Foi falso alarme.

O caso está resolvido. Não houve qualquer bomba na Gare e o homem suspeito de lançar o pânico e fazer o anúncio que tinha colocado um explosivo na principal estação do país já foi detido.

Num comunicado conjunto da polícia do Grão-Ducado e do Ministério Público, citado pelo Luxemburger Wort, foi anunciado que o suspeito tinha sido detido e que será presente amanhã a um juiz de instrução.

Pelas 14h00 a polícia decide evacuar a estação de comboios na capital e suspender todas as chegadas e partidas dos comboios neste local, depois de testemunhas terem dado o alerta de que um homem andaria a dizer a quem passava na gare de que tinha colocado escondida uma bomba no edifício da estação.

O perímetro em redor da estação foi vedado, todas as pessoas evacuadas e uma equipa da polícia iniciou então as buscas pelo engenho, como contou a reportagem do Contacto que esteve no local. A ajudar as buscas esteve um cão farejador de explosivos e depois de tudo investigar nada foi encontrado.

Conscientes de que tudo estava em segurança e de que a ameaça seria uma falso alarme, quatro horas depois, pelas 18h00, a gare foi reaberta e a circulação de comboios começou a ser restabelecida, conforme anunciou os Caminhos de Ferro do Luxemburgo (CFL) no seu site. "Até que o tráfego regular de comboios seja finalmente restaurado, ainda pode haver atrasos e cancelamentos nas próximas horas", explica os CFL ao final da tarde.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.