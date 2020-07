Um bar em Vianden e um restaurante em Schifflange estariam abertos na noite de sexta para sábado, de acordo com as autoridades.

Polícia deteta dois estabelecimentos abertos depois da meia-noite

De acordo com as medidas aprovadas pelo Governo, os bares e restaurantes no Luxemburgo devem fechar as suas portas à meia-noite mas nem todos os estabelecimentos estarão a cumprir as regras.



Na última noite, a polícia grão-ducal fiscalizou vários destes estabelecimentos em todo o país e detetaram dois em falta. Em Vianden, os clientes permaneceram num bar "muito para além da meia-noite", informou a polícia, segundo o L'essentiel.

No outro extremo do país, em Schifflange, um restaurante permanecia aberto com clientes, por volta da uma da manhã. Além disso, alguns dos presentes estavam ao balcão, quando só podiam estar à mesa. Para além disso, o proprietário do estabelecimento não usava qualquer proteção facial.

