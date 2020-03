A polícia anuncia ainda que vai continuar a realizar "vigilâncias constantes".

Polícia deteta 150 infrações ao limite de viajar

Redação

Cerca de 150 pessoas foram notificadas pela polícia luxemburguesa por não respeitar a restrições de viagens, durante este fim-de-semana. "Quase todas as ofensas foram cometidas por indivíduos que se reuniram com outras pessoas e, portanto, não respeitaram as restrições de viagem", anunciou a polícia.

A polícia revela ainda que vai continuar a realizar "vigilâncias constantes".





O Governo continua a apelar à população que fique em casa para evitar a propagação do vírus. Hoje, a ministra da Saúde Paulette Lenert anunciou que todas as pessoas que tenham sintomas da doença estão proibidas de sair de casa.

A ministra da Saúde anunciou hoje a existência de 22 vítimas mortais, até agora, no Luxemburgo. Ao todo existem 1988 infetados com a covid-19, o que significa que há mais 38 novos casos registados, nas últimas 24 horas, no Grão - Ducado.

Cerca de 80 pessoas detidas em Portugal pelo crime de desobediência

Em Portugal, a PSP e a GNR detiveram até hoje 81 pessoas pelo crime de desobediência no âmbito do estado de emergência iniciado dia 22 e decretado devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI refere que, entre as 00:00 do dia 22 de março e as 18:00 de hoje, foram detidas 81 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.

Em relação ao último balanço feito pelo MAI, às 18:00 de domingo, nas últimas 24 horas foram detidas mais 11 pessoas pelo crime de desobediência.

Estas duas forças de segurança encerraram também 1.565 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas no estado de emergência.





