Polícia detém dois suspeitos de financiar terrorismo

Maria MONTEIRO

A polícia grã-ducal, através do seu departamento de Antiterrorismo, realizou recentemente buscas nas casas de quatro residentes suspeitos de enviar dinheiro a uma pessoa que "alega ser membro do movimento terrorista", no sul do país.

Segundo comunicado do Ministério Público, o juiz de instrução encarregue da investigação ordenou prisão preventiva para dois destes indivíduos, sendo que um terceiro está sujeito a supervisão judicial.

"As três pessoas [em causa] são acusadas de financiamento de terrorismo", declaram as autoridades luxemburguesas, acrescentando que a investigação ainda está em curso.

