A polícia grã-ducal deteve um homem suspeito de ter ligações com o grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico, também conhecido como Daesh. A operação policial teve lugar no dia 20 de junho, mas só foi anunciada hoje.

Polícia detém luxemburguês suspeito de ligação a Daesh

A detenção aconteceu no âmbito de uma investigação judicial, na qual um apartamento situado na cidade do Luxemburgo foi alvo de buscas domiciliárias. Em causa esteve um “jovem casal”, sendo que o homem, de nacionalidade luxemburguesa, é “suspeito de estar implicado na difusão de mensagens e material de propaganda para o grupo terrorista Daesh”, disse em comunicado o porta-voz do Ministério Público, Henri Eippers.

De acordo com a Procuradoria, o homem foi colocado em prisão preventiva na noite da passada quarta-feira, depois de ter sido interrogado pelo juiz de instrução.



Durante as buscas – levadas a cabo em colaboração com a Célula Anti-Terrorista (CAT) e com as unidades especiais da polícia – foi também apreendido material informático, que está agora a a ser analisado pelas autoridades.