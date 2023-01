O fim de semana de Ano Novo foi marcado por vários incidentes e acidentes rodoviários devido ao excesso de álcool. Houve veículos que arderam e vários danos materiais.

Operações policiais

Polícia detém homem armado e alcoolizado em Rollingergrund

Redação O fim de semana de Ano Novo foi marcado por vários incidentes e acidentes rodoviários devido ao excesso de álcool. Houve veículos que arderam e vários danos materiais.

Passava pouco da meia-noite de sábado quando a polícia recebeu um alerta de que um homem armado com uma pistola caminhava, cambaleando, na Rua Pierre Federspiel, em Rollingergrund. Os agentes deslocaram-se de imediato ao local e conseguiram desarmar o indivíduo, que estava alcoolizado, indica o relatório da polícia do Grão-Ducado. A ocorrência foi registrada e a arma ilegal apreendida.



O excesso de álcool obrigou a várias intervenções policiais e de socorro no fim-de-semana de festejos de passagem de ano, nas estradas do país. Resultado: acidentes e cartas de condução retiradas.

No final da tarde de sábado, o modo estranho de condução levou uma patrulha policial a mandar parar um automobilista na capital. O teste de alcoolemia deu positivo e a carta de condução foi suspensa.

Vários acidentes

Pouco depois das 19h ocorreu um pequeno acidente de trânsito com danos materiais em Dudelange, Place de l'Hotel de Ville. O condutor que causou o acidente conduzia sob o efeito de álcool, foi multado e ficou sem carta de condução.

Por volta das 05h da madrugada de domingo, outro acidente na Rua d'Imbringen, em Bourglinster. Um condutor alcoolizado chocou contra um automóvel parado, tendo conseguido sair do carro. Logo depois, o seu veículo incendiou-se, tendo as chamas passado para o automóvel estacionado. As equipas de emergência dominaram o incêndio e não houve feridos. Mais uma carta de condução confiscada.

Pouco antes das 07h um automobilista sofreu um acidente na CR110 entre Clemency e Graas, relata a polícia do Luxemburgo. O condutor, cujo teste de alcoolemia deu positivo, perdeu o controle do seu automóvel ao fazer uma curva à esquerda, tendo colidido com as barreiras de segurança que ficaram danificadas por vários metros. O condutor saiu ileso, foi notificado e a carta de condução retirada.

Durante a noite de sábado para domingo foram ainda apreendidas mais quatro cartas de condução por excesso de álcool ao volante, três em Esch/Alzette e uma em Clausen.



