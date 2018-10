O novo golpe de extorsão - ou 'sextorsão' - recorre à ameaça de revelar vídeos das vítimas a ver sites pornográficos. O alerta vem da Polícia grã-ducal.

Polícia denuncia nova burla informática com pornografia

O novo golpe de extorsão - ou 'sextorsão' - recorre à ameaça de revelar vídeos das vítimas a ver sites pornográficos. O alerta vem da Polícia grã-ducal.

É uma nova burla informática que está a espalhar-se por vários países. A golpada - ou 'sextorsão', uma forma de extorsão que recorre a ameaças dr tipo sexual - explica-se em poucas palavras. Os 'hackers' ou piratas informáticos enviam e-mails em que alegam que têm um vídeo da vítima a ver um site de pornografia. Não é verdade, mas a frequência com que as pessoas consultam sites pornográficos ajuda a semear a dúvida, e o medo faz o resto. Para reforçar a verosimilhança e tornar a mensagem credível, o email inclui palavras-passe verdadeiras da vítima, obtidas de forma ilegal.



O objetivo é chantagear as vítimas, exigindo-lhes o pagamento de "uma soma elevada de bitcoins", que deve ser paga no prazo de 24 horas, explica um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Polícia grã-ducal. Caso contrário, o pretenso vídeo será enviado a familiares e a amigos da vítima. Em alguns casos, o pirata informático ameaça divulgar o vídeo junto de todos os contactos da vítima no Facebook ou no Messenger.



De acordo com a Polícia grã-ducal, foram vários os casos denunciados recentemente. Na nota da Polícia grã-ducal, a polícia recomenda que as pessoas que recebam um email deste género ignorem estas mensagens, apaguem os emails em causa e suprimam ou modifiquem as palavras-passe. As pessoas que tenham sido vítimas deste tipo de burla devem dirigir-se a um posto de Polícia para apresentar queixa e tentar obter reparação.