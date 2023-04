Com o fim do inverno, é tempo de muitos voltarem a usar o veículo de duas rodas. Por isso, as autoridades luxemburguesas realizam este mês uma campanha de prevenção dirigida aos motociclistas.

Luxemburgo 2 min.

Segurança rodoviária

Polícia deixa recomendações aos motociclistas que regressam à estrada

Redação Com o fim do inverno, é tempo de muitos voltarem a usar o veículo de duas rodas. Por isso, as autoridades luxemburguesas realizam este mês uma campanha de prevenção dirigida aos motociclistas.

A polícia luxemburguesa vai realizar durante o mês de abril uma campanha de prevenção rodoviária dirigida aos motociclistas.

Entre as ações previstas estão controlos específicos a quem se desloca nestes veículos de duas rodas. Segundo a informação das autoridades, equipamentos, estado técnico geral das motas e a levar os documentos obrigatórios serão os aspetos verificados durante estes controlos, em particular nas estradas mais frequentadas pelos motociclistas.

Esta campanha acontece depois da pausa de inverno, altura em que, devido às más condições meteorológicas, as motas andam menos na estrada, o que resulta "inevitavelmente na falta de prática para muitos condutores". A isto junta-se o facto de o motociclismo ser para muitos uma atividade de lazer praticada apenas ocasionalmente, refere a polícia.

Do Luxemburgo a Portugal de mota. Dia 3 - Imprevisto a caminho de Bordéus No terceiro dia da viagem de motorizada do Luxemburgo até Portugal, os cinco amigos portugueses tiveram um imprevisto durante o percurso até Bordéus.

"Para a maioria dos motociclistas, esta falta de prática e o sobrestimar das suas capacidades de condução constituem um fator de risco de acidentes", diz o comunicado da polícia luxemburguesa.

Motociclistas entre os mais vulneráveis na estrada

As autoridades lembram que os motociclistas são dos grupos mais vulneráveis a acidentes na estrada, estando expostos a um maior risco de ferimentos do que os condutores de automóveis. Por isso, alertam para a necessidade de estes adotarem comportamentos defensivos e, antes de regressarem à estrada após uma longa pausa, verificarem o estado técnico dos seus veículos, "em particular os pneus, travões, iluminação, líquidos (nível de óleo, por exemplo) e a bateria".

Oito motociclistas morreram e 16 ficaram gravemente feridos durante o verão Entre 30 de maio e 31 de agosto, foram registados 60 acidentes de viação envolvendo motas.

"É também aconselhável verificar o estado do vestuário de proteção e [respeitar] o uso obrigatório de capacete aprovado", recomendam as autoridades.

A par destes alertas, a polícia luxemburguesa deixa vários conselhos aos motociclistas que andam na estrada:





Adapte a sua condução às condições atmosféricas e da estrada.

Aumente o tempo de preparação para travagem.

Não se acomode ao seu direito de passagem.

Tenha sempre atenção aos erros de outros utentes da estrada.

Preste atenção aos cruzamentos, bem como às saídas de estacionamento e de garagem.

Depois da pausa de inverno, habitue-se novamente à sua mota e participe em formações de segurança rodoviária especificamente para motociclistas.

Verifique todos os aspetos técnicos da sua mota (nível de óleo, travões, pneus, etc.) antes de partir para a estrada novamente.

Verifique o seu sistema de travagem antes de cada passeio.

Verifique regularmente os seus pneus (perfil mínimo = 1,6 mm, perfil recomendado 2,5 mm).

Mantenha-se à direita quando fizer curvas; um veículo pode cortar a curva na faixa oposta.

Em caso de abrandamento do tráfego, não conduza cegamente ao passar as filas de carros.

Não faça ultrapassagens nos engarrafamentos na autoestrada.

Preste atenção às marcações na estrada e às tampas de esgoto que podem ser escorregadias.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.