Antecipando aquela que é uma das noites mais concorridas do ano, as autoridades deixam recomendações para que as pessoas se possam prevenir e evitar dissabores no meio dos festejos.

Réveillon

Polícia deixa conselhos para uma passagem de ano segura

A noite da passagem de ano é uma das mais celebradas e movimentadas do ano e a polícia luxemburguesa está a postos para responder sempre que os excessos próprios da quadra exijam a sua intervenção.

No entanto, face ao aumento previsível do número de solicitações, as autoridades avisam que agirão "de acordo com a sua disponibilidade e prioridades" e deixam recomendações para que as pessoas se possam prevenir e evitar dissabores no meio dos festejos e boas-vindas ao novo ano.

Eis alguns conselhos práticos dados pelas forças de segurança:

- Nas festas, tenha cuidado com carteiras e pertences e não os deixe espalhados em qualquer lugar.

- Tenha atenção aos carteiristas.

- O consumo de álcool pode provocar acidentes graves. Se tiver bebido álcool, não conduza.

- Certifique-se de que ninguém tem acesso às suas bebidas de forma a impedir que lhe sejam colocadas substâncias indesejáveis.

- Se detetar pessoas ou objetos suspeitos, avise as autoridades através do número de emergência 113.

As polícia lembra que as 12 esquadras do país operam sempre 24 horas por dia e que a noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro não é exceção. "Para todas as emergências que exijam intervenção policial, o número de emergência 113 está naturalmente à disposição da população", refere o comunicado da polícia grã-ducal.

Contudo, as autoridades apelam a alguma tolerância para que as pequenas solicitações não as impeçam de acudir a casos mais graves.

"Como a noite de Ano Novo é uma das noites mais movimentadas do ano, a polícia responderá às numerosas chamadas da população, relacionadas com o ruído causado pelas várias festas ou pelo fogo de artifício, de acordo com a sua disponibilidade e prioridades", diz o comunicado.

Neste contexto, as autoridades apelam ao respeito por "aqueles que não querem ou não podem celebrar" e a "uma certa tolerância para com aqueles que celebram".

"Em caso de intervenção policial, lembramos que as pessoas devem seguir as instruções dos agentes no local", refere ainda a polícia, acrescentando que tomará as medidas necessárias em caso de violação da lei.

