Autoridades ainda procuram dois dos três ladrões do caso de Bonnevoie e relembram recomendações para proteção contra roubos.

Luxemburgo 2 min.

Polícia deixa aviso sobre assaltos

A polícia grã-ducal aproveita a quadra natalícia, altura em que muitas pessoas se ausentam das suas casas, recuperando conselhos para evitar assaltos. Num contexto em que ainda procuram dois dos três assaltantes do caso registado em Bonnevoie na quinta-feira, as autoridades lembram que, tendo em conta o menor número de horas com luz durante o dia nesta altura do ano, isso facilita as condições para roubos.



As sondagens mostram que uma grande parte da população considera a criminalidade como uma séria ameaça pessoal. Se antes os assaltos costumavam ocorrer maioritariamente durante a noite, agora registam-se também durante o dia. As forças policiais advertem as populações e deixam alguns conselhos que ajudam na prevenção destas situações. Eis uma lista de algumas precauções que os residentes deverão tomar quando pensam deixar, mesmo que por pouco tempo, a sua residência:

Não deve deixar as janelas entreabertas;

Não esconder a chave da porta da entrada no exterior;

Não afixar papéis na porta que assinalem a sua ausência;

Se partir de férias, é desaconselhável deixar uma mensagem a assinalar a sua ausência no atendedor de chamadas;

No caso de uma ausência prolongada, deixe as chaves de casa a alguém de confiança que habite próximo e à qual deverá deixar todas as indicações sobre a estadia bem como o número de telemóvel;

Não publique no Facebook ou no Instagram e outras redes sociais que não está em casa ou quanto tempo ai estar fora. Não publique fotografias das férias até regressar;

Pode avisar-se a polícia quando se pretende fazer uma ausência prolongada. As patrulhas da polícia estarão vigilantes. A medida de vigilância pode ser solicitada através de um formulário descarregado do sítio de Internet da polícia grão-ducal www. police.lu ;

A Polícia aconselha ainda a não chamar à atenção dos assaltantes com pormenores como a caixa do correio completamente a abarrotar ou os estores sempre baixos. Assim como é desaconselhável deixar escadas ou móveis de jardim nas imediações da casa;

Não deixar as chaves de casa dentro do carro. O mesmo procedimento no que diz respeito aos documentos dos automóveis: não os deixe nunca dentro da viatura;

Não deixar ninguém entrar em casa;

Técnicas frequentes: Os assaltantes tentam convencer as futuras vítimas pedindo-lhes para aquecer um biberão para o seu bebé, ou pedindo um copo de água simulando uma doença. A última moda entre os assaltante consiste em se apresentarem junto de pessoas idosas, simulando serem um parente afastado da família e dizem ainda que estão a passar por problemas económicos. Pedem-lhes apoio financeiro que se propõem reembolsar. Trata-se do conto do vigário. É preciso não deixar nunca ninguém entrar em casa. Se há alguém que se diz ser da polícia ou de um serviço público este deve obrigatoriamente ter uma carta do serviço e falar luxemburguês.

