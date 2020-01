A população luxemburguesa residente na região de Arlon continua a aumentar, milhares de luxemburgueses visitam o mercado de Arlon às quintas-feiras e há ainda idosos belgas das aldeias fronteiriças que falam praticamente só o luxemburguês.

Polícia de Arlon vai aprender língua luxemburguesa

A população luxemburguesa residente na região de Arlon continua a aumentar, milhares de luxemburgueses visitam o mercado de Arlon às quintas-feiras e há ainda idosos belgas das aldeias fronteiriças que falam praticamente só o luxemburguês.

(HB) - Os polícias belgas da cidade fronteiriça de Arlon deverão começar a aprender a língua luxemburguesa no mês de setembro deste ano.

A ideia de os polícias de Arlon aprenderem luxemburguês foi lançada em outubro passado e até agora há já mais de 20 candidatos, refere o chefe da polícia local, Michael Collini, citado pelo Wort.

Os cursos são dirigidos aos polícias de proximidade e de intervenção, com um duplo objetivo: melhorar a colaboração com os polícias do Grão-Ducado e melhorar o contacto com a crescente população luxemburguesa residente na região de Arlon-Attert-Martelange-Habay, com os luxemburgueses que visitam semanalmente o mercado de Arlon e com os idosos belgas das aldeias fronteiriças que ainda falam luxemburguês.

Com uma escola já designada, o início das aulas poderia arrancar já nas próximas semanas, mas os responsáveis da polícia belga preferem começar em setembro, adaptando-se ao ritmo escolar.