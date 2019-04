Autoridades realizam operação de controlo entre as 00:00 e as 24:00.

Polícia controla velocidade durante 24 horas na quarta-feira

Autoridades realizam operação de controlo entre as 00:00 e as 24:00.

A polícia grã-ducal vai participar na "Speedmarathon 2019", operação que envolve vigilância e controlo da velocidade dos automobilistas entre as 00:00 e as 24:00 desta quarta-feira.



Assim, ao longo do dia, as forças da ordem vão partilhar "fotos e informações" através dos seus canais nas redes sociais Facebook e Twitter com base na hashtag #SpeedMarathon neste último caso. Entre as 13:00 e as 14:00 está mesmo prevista uma sessão de perguntas e respostas na página do Facebook da polícia luxemburguesa, cabendo a André Schaack, do Serviço Nacional de Circulação e Segurança Rodoviárias, responder às questões que forem colocadas.

Segundo informação divulgada pelas próprias autoridades, os diversos controlos espalhados pelo território luxemburguês decorrem "sob a tutela do TISPOL - Traffic Information Police, tendo lugar ao mesmo tempo noutros 25 países europeus".

O objetivo é "sensibilizar a população para os perigos ligados aos excessos de velocidade, tendo em vista a prevenção relativa a acidentes nas estradas". A polícia acrescenta que "a velocidade permanece como principal causa de acidentes mortais".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.