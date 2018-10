Itzig será uma das localidades onde os agentes vão marcar presença hoje, mas há outras. Saiba quais.

Polícia controla velocidade

Itzig será uma das localidades onde os agentes vão marcar presença hoje, mas há outras. Saiba quais.

A polícia grã-ducal vai estar hoje em diversos locais do Luxemburgo para proceder ao controlo da velocidade dos automobilistas.

Da parte da manhã, os agentes vão exercer a sua ação fiscalizadora em Hivange (rue de Dahlem), Itzig (rue de la Libération) e Vianden (rue de la Gare); à tarde, a polícia fará a sua missão de controlo da velocidade dos veículos em Eisenborn (rue du Luxembourg) e também em Steinfort (rue du Luxembourg).

Além destas presenças, as autoridades podem sempre marcar presença noutros pontos do país, pelo que se aconselha cautela com a condução para evitar multas.

