Polícia confisca carrinha que circulava com… 7,5 toneladas de peso

A polícia confiscou esta segunda-feira uma carrinha que circulava na A1, no Luxemburgo, com cerca de 7,5 toneladas de peso, o dobro do permitido por lei para este tipo de veículos.

De acordo com informação da polícia, a carrinha - cujo o peso máximo permitido para um veículo deste tipo são 3.500 quilos - estava sobrecarregada e pesava 7.420 quilogramas.

Para além do peso excessivo, a carrinha não apresentava condições de segurança para prosseguir viagem.

O veículo e toda a sua carga foram apreendidos pela polícia.

De acordo com o condutor, o veículo partiu da Alemanha e seguiria para Marselha, França.

O objetivo era atravessar o Mediterrâneo para chegar à Argélia.

Foto: Polícia Grã-Ducal





