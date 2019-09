A grande maioria das vítimas continuam a ser as mulheres: 66%.

Polícia chamada a intervir 739 vezes em casos de violência doméstica

A polícia luxemburguesa foi obrigada a intervir em 739 casos de violência doméstica durante o ano de 2018, um aumento de 3,3% em relação a 2017.

Segundo os dados do relatório apresentado ontem pela ministra da Igualdade, Taina Bofferding, foram expulsos de casa 231 agressores (mais 14 do que no ano precedente).

Em média, a polícia interveio 62 vezes e expulsou 19 agressores por mês.

Quanto às vítimas, 66% são do sexo feminino e 34% do sexo masculino, mas há também vítimas colaterais, como os filhos que assistem casos de violência, refere o relatório.

Em reação a estes números, a ministra Taina Bofferding sublinhou que “a violência não é nem uma normalidade, nem uma banalidade” e que o recurso à violência é “inaceitável”.

Durante a apresentação do relatório, Taina Bofferding anunciou ainda uma nova campanha de prevenção contra a violência doméstica e o lançamento do site violence.lu, com o objetivo de sensibilizar o público sobre esta matéria.

