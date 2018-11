Depois da grande operação policial deste sábado contra o consumo de álcool ao volante, a polícia grã-ducal voltou ao terreno na última noite.

Polícia apreende mais seis cartas de condução

Depois da grande operação policial deste sábado contra o consumo de álcool ao volante, a polícia grã-ducal voltou ao terreno na última noite.

A ação policial teve lugar em diversas ruas da cidade do Luxemburgo, entre as 23h30 e as 3h45 da manhã. Resultado: dos 164 automobilistas fiscalizados, nove conduziam sob o efeito de álcool, dois foram multados e quatro cartas de condução foram retiras.

Polícia apreende 11 cartas de condução na última noite A polícia grã-ducal levou a cabo na passada noite 821 fiscalizações ligadas ao consumo de álcool e à condução. Do total, 40 automobilistas foram apanhados a conduzir sob o efeito de álcool, sendo que 11 ficaram sem carta de condução.

Dois condutores perdem carta de condução em Dudelange e Ahn



Numa outra patrulha noturna de ontem, levada a cabo na cidade de Dudelange, as autoridades retiraram a carta a um condutor que também circulava sob o efeito de álcool. O caso teve lugar na rue Jean Jaurès, em Dudelange.



Na outra ocorrência, às 4h da manhã, o automobilista foi apanhado a conduz aos ziguezagues na route du Vin, em Ahn (entre Wormeldange e Grevenmacher), e ficou também sem carta.