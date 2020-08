Todos os condutores acusaram álcool no sangue e ficaram inibidos de conduzir.

Polícia apreende cinco cartas de condução em menos de 24 horas

Todos os condutores acusaram álcool no sangue e ficaram inibidos de conduzir.

Vários motoristas foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool no espaço de poucas horas no Grão-Ducado. Em comunicado, a polícia grã-ducal dá conta de cinco apreensões do título de condução só entre esta sexta e sábado.

Logo por volta das 21h30, um condutor foi apanhado a conduzir em sentido contrário, em Grevenmacher. O teste do balão realizado pelas autoridades, que reforçaram as patrulhas de segurança rodoviária, mostrou que o indivíduo tinha álcool no sangue. A carta foi-lhe imediatamente retirada.

Chamadas à Rue de la Libération, em Dudelange, por causa de desacatos num restaurante, as autoridades viram-se obrigada a fazer uma perseguição a um homem que agrediu vários clientes. Sem carta de condução válida, o indivíduo que foi interceptado já na estrada acusou alcool no sangue. Ficou inibido de conduzir.

Pouco depois da meia-noite, um carro com cinco passageiros subiu a rotunda de Raemmerich em Esch-sur-Alzette. Embora ninguém tenha sido ferido, a polícia queria saber mais sobre as circunstâncias do incidente. O condutor explicou-lhes que uma manobra errada o tinha feito bater na calçada, provocando o rebentamento de um pneu. O teste do balão foi positivo e resultou numa proibição de condução para o condutor.

Na N6, entre Steinfort e Windhof, uma patrulha deparou-se com um veículo a ziguezaguear. O condutor mostrou sinais de intoxicação, o que foi confirmado por um teste de respiração. Foi-lhe decretada uma proibição temporária de condução.

Só entre esta sexta e sánado, 146 motoristas foram controlados em Rosport (N10) e Echternach (N11) entre sexta-feira (22 horas) e sábado (1 da manhã). Num caso, o teste revelou álcool no sangue e a carta de condução do infractor foi confiscada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.