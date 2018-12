A Polícia Grão-Ducal apreendeu mais de duas centenas de répteis em Esch-sur-Alzette, incluindo serpentes e escorpiões. Destes, 123 eram venenosos.

Polícia apreende 252 cobras e escorpiões em Esch

A operação foi conduzida pela unidade de investigações especiais da Polícia Grã-Ducal. Os agentes fizeram buscas em casa de um comerciante de animais que não tinha as autorizações previstas na legislação sobre a proteção animal, segundo um comunicado da Procuradoria do Luxemburgo divulgado esta segunda-feira. No local em que o homem vive, os agentes encontraram 252 serpentes, escorpiões e centopeias, entre os quais 123 animais venenosos.



A Polícia multou o comerciante e apreendeu os animais.As espécies venenosas foram transferidas para uma unidade especial em Munique, na Alemanha. Os restantes animais encontraram uma nova casa no centro de conservação da fauna selvagem no Parque Le'h, em Deudelange, segundo o comunicado da Procuradoria.

A ação policial aconteceu no dia 13 de dezembro, mas só hoje, dia 24 de dezembro, é que a Procuradoria comunicou o caso. As buscas foram ordenadas por um juiz de instrução, perante as suspeitas de violação da legislação luxemburguesa sobre a proteção dos animais, incluindo a lei de 27 de junho de 2018 e a lei de 18 de julho de 2018.

Na operação participaram ainda, além da Polícia, funcionários da Administração dos Serviços Veterinários, do centro para a conservação da vida selvagem ("Fleegestatioun fir wëll Déieren") e do Parque Maravilhoso, em Bettembourg, segundo a nota.