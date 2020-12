Tal como no período do Natal, também esta noite as autoridades vão reforçar o controlo do cumprimento das regras sanitárias.

Polícia aperta vigilância para a passagem de ano

Ana TOMÁS Tal como no período do Natal, também esta noite as autoridades vão reforçar o controlo do cumprimento das regras sanitárias.

A polícia luxemburguesa está a postos para reforçar a vigilância nesta passagem de ano. À semelhança do que aconteceu no Natal, as autoridades vão estar nas estradas e nas ruas para garantir o cumprimento do recolher obrigatório e o respeito pelas normas sanitárias nas celebrações do Ano Novo.

Está, por isso, previsto um aumento do número de efetivos policiais esta noite, refere o L'Essentiel.



Tal como nas festas de Natal será proibido receber mais de dois convidados em casa, sob pena de pagar uma multa, cujo valor duplicou a partir do passado dia 26 de dezembro. Quem não cumprir, incorre no pagamento de 300 euros, face as anteriores 145 euros para a mesma infração.

Nesta véspera de Ano Novo, o recolher obrigatório também começa logo às 21h e prolonga-se até às 6h de dia 1 de janeiro, mantendo-se a proibição de consumir álcool na via pública e a ausência de fogo de artifício à meia-noite para celebrar a passagem para 2021.

Bélgica também reforça vigilância policial

A Bélgica também anunciou um reforço das patrulhas policias para esta passagem de ano.

Segundo a RTL, alguns agentes da polícia irão concentrar-se na prevenção de eventuais perturbações da ordem pública, mas a maioria das patrulhas efetuará controlos do cumprimento das medidas sanitárias contra a covid-19, assegurando que as regras definidas são respeitas, como o ajuntamento até quatro pessoas no exterior, o recolher obrigatório às 22h ou a proibição de lançamento de fogos de artifício.

As autoridades belgas esperam ter de intervir mais nesta véspera de Ano Novo do que na véspera de Natal. Enquanto o Natal é uma celebração familiar mais recatada, a passagem de ano é, por tradição, uma altura de festa com amigos, o que aumenta o receio da polícia de ocorrerem mais reuniões e festas ilegais pelo país.

As operações de segurança rodoviária, já habituais nos outros anos, para controlo da velocidade e da condução sob o efeito de álcool, também se vão manter.





