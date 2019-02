Autoridades destacam cuidados a ter nos veículos equipados com sistema "keyless-go".

Polícia alerta para roubo de carros

A polícia grã-ducal alerta para os cuidados a ter nos veículos equipados com sistema de fecho "keyless-go", sublinhando que, "desde o início do ano, três Range Rover com este dispositivo foram já roubados, além de outras três tentativas de assalto que não resultaram".

As autoridades avisam que "viaturas deste género podem ser abertas em apenas alguns segundos com recurso a um amplificador de emissão cujo fabrico artesanal é simples", explicando que os roubos se processam com base em duas pessoas: "um posiciona-se perto da 'chave' da viatura com um recetor que transmite o sinal ao cúmplice e este, equipado com um emissor, fica próximo da porta do carro". Desta forma, "o sinal rádio de abertura e de arranque do veículo transmite-se a mais de 100 metros de distância, mesmo que a chave se encontre no bolso do proprietário. A partir daqui, basta entrar no carro e conduzi-lo até que o depósito fique vazio", refere a polícia.



Ao mesmo tempo, as autoridades destacam ainda que, "nas últimas duas semanas, houve 14 roubos de topo de gama com desmontagem dos sistemas de airbag e de navegação".

As autoridades relembram alguns conselhos que podem ser úteis para evitar os roubos.



Cuidados a ter

Estacionar o carro numa garagem fechada e não à porta de casa.

Ligar o alarme. Não deixar a chave do carro perto da porta de casa. Colocar a chave num cofre com blindagem especial que vede a emissão de ondas de rádio. Atenção a objetos suspeitos colocados perto da porta do condutor (caixas, sacos, malas, etc), uma vez que podem conter o 'scanner' usado pelos ladrões.















