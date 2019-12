Uma residência em Dudelange foi assaltada na véspera de Natal. A polícia lembra algumas regras de prevenção para evitar estes assaltos.

Polícia alerta para risco de assaltos no Natal no Luxemburgo

Uma residência em Dudelange foi assaltada na véspera de Natal. Os assaltantes entraram na casa por uma janela. Neste momento já está a decorrer uma investigação para apurar o que se passou. A polícia recorda que há muitos riscos de assaltos durante o período das férias. Para os evitar disponibiliza um folheto com regras a seguir que está disponível online. Entre as regras básicas a seguir estão as seguintes: nunca deixar as chaves do lado de fora de casa; evite facilitar o acesso dos ladrões deixando escadas no jardim; peça aos vizinhos para estarem atentos. Os sistemas de alarme são também uma proteção contra os roubos. Na lista das ocorrências na véspera de Natal foi bastante tranquila, segundo a polícia. No seu relatório há apenas um acidente de trânsito a registar: um motorista chocou contra um candeeiro de rua, em Esch-sur-Alzette no final da noite. O condutor estava sob a influência do álcool e ficou sem carta de condução. Ninguém foi ferido, registaram-se apenas danos materiais.