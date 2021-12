As autoridades avisam sobre quais os passos que deve seguir para evitar ser burlado neste tipo de esquemas fraudulentos.

Polícia alerta para nova onda de chamadas fraudulentas

A polícia luxemburguesa alerta para uma nova onda de chamadas fraudulentas em que os intervenientes falam em inglês e se fazem passar por elementos da autoridade.

"Nos últimos dias, muitas chamadas falsas de presumíveis investigadores da polícia, que falam em inglês e pedem às pessoas que entreguem as suas informações pessoais, foram relatadas à polícia", referem as autoridades luxemburguesas, na sua página oficial do Facebook.

Caso seja alvo deste tipo de chamadas, a polícia aconselha a desligar de imediato a chamada, ignorar pedidos suspeitos e bloquear o número desse contacto. Além disso, alerta para que as pessoas nunca forneçam "dados pessoais através de e-mail, mensagem de texto ou durante uma chamada".

A RTL avança também, esta sexta-feira, que há SMS falsas a serem enviadas aleatoriamente, para os telemóveis, sobre Luxtrust e o BCEE, com o objetivo de obterem dados pessoais dos titulares.

Estas mensagens, explica o canal, contém uma ligação que é suposto resolver um falso problema, que na realidade não existe e que pede que a vítima partilhe os seus dados pessoais, nomeadamente números de cartões de crédito ou de contas bancárias.

O esquema Luxtrust tem origem numa conta chamada "Trust App" que pede aos destinatários que atualizem a sua aplicação, sendo-lhes enviada um link, através da qual tentarão obter os seus dados pessoais.

Já no esquema Spuerkeess (BCEE), é dito aos utilizadores que conta foi temporariamente bloqueada e que para ser desbloqueada é preciso clicar num link enviado na SMS. Estas mensagens, refere a RTL, têm geralmente origem num número com prefixo espanhol (+34).





