Polícia alerta para chamadas fraudulentas

A polícia luxemburguesa alertou hoje uma nova vaga de chamadas de cariz fraudulento, provenientes de um número de valor acrescentado oriundo do Tonga.

De acordo com a polícia na sua página oficial da rede social Facebook, as chamadas são feitas do número +676.686.90.19.

Contudo, vários internautas afirmam ter recebido chamadas suspeitas de outros números, igualmente com o indicativo do Tonga (+676).

Caso receba uma chamada que lhe pareça suspeita, a polícia dá-lhe três dicas:

1) Não atenda a chamada e não ligue de volta para esse número.

2) Bloqueie o número suspeito no seu telemóvel.

3) Informe o seu operador de rede.

A polícia revelou ainda que em contacto com os diferentes operadores para que os números suspeitos sejam bloqueados o mais rápido possível.

