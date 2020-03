Além das operações stop foram instalados vários postos de despistagem do Covid-19 onde os agentes fazem perguntas sobre a saúde e proveniência de quem entra no país.

Luxemburgo 4

Polícia alemã faz controle de coronavírus nas fronteiras com Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Além das operações stop foram instalados vários postos de despistagem do Covid-19 onde os agentes fazem perguntas sobre a saúde e proveniência de quem entra no país.

Na auto-estrada A1 que liga o Luxemburgo a Trier, na Alemanha, em Wasserbilligerbrück, e Echternacherbrück e na estação de comboio de Trier



A polícia federal alemã está a realizar operações de despistagem do novo coronavírus nas fronteiras do Luxemburgo com a Alemanha para prevenir a entrada de casos suspeitos no país, informa o jornal Trierische Volksfreund.

Merkel: "60% a 70% dos alemães vão ser infetados com coronavírus" As declarações da chanceler alemã foram feitas depois de ouvir as estimativas de vários especialistas.

Na auto-estrada A1 que liga o Luxemburgo a Trier realizam-se operações stop, e em Wasserbilligerbrück, Echternacherbrück e na estação de comboios de Trier foram colocados “postos de controlo” para a verificação do estado de saúde de quem entra na Alemanha. O mesmo sucede nas fronteiras com a Bélgica.

Do Grand Est para a Alemanha

Nas autoestradas os controles visam a entrada de imigrantes ilegais, “mas também fazemos perguntas sobre saúde", declarou o porta-voz da Polícia Federal em Trier a este jornal alemão. As operações stop e os inquéritos, são “feitos ao acaso”, não abrangendo todos os veículos que passam as fronteiras, nem todos os passageiros.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP Foto: Polícia AFP

De acordo com o representante da polícia a preocupação principal é perceber se as pessoas vêm da região Grand Est de França, a nova “zona de risco”.

Covid-19. Quem violar a quarentena pode ser punido com cinco anos de prisão Na Alemanha, com o aumento galopante de casos, mais de meia centena, o governo toma medidas severas para controlar a propagação do novo coronavírus.

"Há pessoas que entram na Alemanha vindas do Grand Est [França] via Luxemburgo", precisou aquele porta-voz, salientando que apesar de colocarem as questões eles “são polícias, não agentes de saúde”, pelo que o gabinete de saúde é consultado quanto a casos suspeitos.

Na Alemanha, os últimos dados indicam que o número de infetados aumentou para 3,117. Neste país já faleceram sete pessoas com a doença.