Polícia acusado de homicídio voluntário em Bonnevoie

Caso aconteceu em abril do ano passado com um cidadão holandês de 51 anos que não vivia no Luxemburgo.

O polícia que atingiu mortalmente a tiro um condutor a 11 de abril do ano passado em Bonnevoie "foi acusado por um juiz de instrução de homicídio e ferimentos voluntários", de acordo com um comunicado do Ministério Público. O documento acrescenta que o agente em causa foi "colocado sob controlo judiciário" enquanto o inquérito prossegue.



Recorde-se que, na altura dos acontecimentos, a polícia grã-ducal realizava uma rotineira operação de controlo de veículos na rue des Ardennes, perto da igreja de Bonnevoie, quando o condutor de um Mercedes preto não obedeceu a uma ordem de paragem. Fontes policiais relataram que o condutor tentara atropelar um agente que, de imediato, reagiu com disparos sobre o veículo. A viatura acabou por embater numa árvore da place Léon XIII na tentativa de fuga.



Gravemente ferido, o fugitivo foi assistido no local e posteriormente transportado ao hospital. Contudo, o homem, único ocupante da viatura - e cuja identidade não foi revelada - acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu. Mais tarde seria divulgado que se tratava de um cidadão holandês com 51 anos e não residente no Grão-Ducado.



