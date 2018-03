Daesh reivindica ação num supermercado de Trèbes. Um dos feridos graves é um português de 27 anos e há pelo menos cinco feridos. António Costa e União Europeia manifestaram solidariedade às autoridades francesas.

Polícia abateu atacante que causou três mortos no sul de França

Daesh reivindica ação num supermercado de Trèbes. Um dos feridos graves é um português de 27 anos e há pelo menos cinco feridos. António Costa e União Europeia manifestaram solidariedade às autoridades francesas.

A polícia francesa abateu Redouane Lakdim, um marroquino de cerca de 30 anos, ex-combatente do grupo terrorista Daesh que já reivindicou a ação, depois de este atacar um supermercado U em Trèbes, no sul de França, causando três vítimas mortais e cinco feridos entre os reféns. Um dos feridos graves é um cidadão português de 27 anos a quem o atacante roubou o carro, segundo relatam as agências noticiosas. O primeiro-ministro português e a União Europeia já manifestaram solidariedade às autoridades francesas.



Segundo relata a agência France Presse, por entre exclamações de Allahu Akbar (Alá é Grande), o homem irrompeu pelas instalações do supermercado por volta das 11h00 e gritou que iria matar toda a gente. Perto de duas dezenas de pessoas terão conseguido escapar-se do supermercado.



Seguiram-se disparos que provocaram outras vítimas mortais e as autoridades reagiram com um dispositivo de segurança, composto por cerca de três centenas de elementos, à volta do local do sequestro.

O ministro do Interior, Gerard Collomb, esteve em contacto com o presidente, Emmanuel Macron, e deslocou-se de imediato para o local.



Desde 2015, ataques do Daesh em França já causaram mais de duas centenas de mortos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.